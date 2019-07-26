Ростов-на-Дону, 26 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Ростовской области выросло число безработных. Это следует из сообщения, опубликованной управлением по информационной политике Законодательного собрания региона, передаёт ИА REGNUM 26 июля.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Так, по данным на 1 июля 2019 года, на учёте в органах службы занятости Донского региона состояло 18,2 тыс. человек. Этот показатель на 1,6 тыс. больше, чем на 1 января 2019 года.

По информации Ростовстата, в июне текущего на Дону было зарегистрировано 22 тыс. 383 незанятых гражданина, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости. Из них статус безработного имели 18 тыс. 230 жителей региона. Для сравнения: в январе текущего года в Ростовской области на учете в службе занятости числились 22 тыс. 128 человек, статус безработного имели 17 тыс. 938 жителей.