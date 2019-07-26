Москва, 26 июля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Банк России в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ 26 июля, говорится в сообщении регулятора.

Kuba Центральный Банк России

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Уточняется, что снижение произошло с 7,5% до 7,25% годовых.

«Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

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Согласно прогнозу Банка России, в начале 2020 года годовая инфляция вернётся к 4%. Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, то Центробанк не исключил возможности ещё одного снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, которое намечено на 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года. Предыдущая ключевая ставка равнялась 7,75%.