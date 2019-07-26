Пекин, 26 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Власти Пекина в настоящее время готовят новую очередь проектов развития транспортной сети города на вторую половину 2019 года, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Yaroslav Blanter Станция Юаньминъюань Пекинского метрополитена

По словам главы Пекинской муниципальной комиссию по развитию и реформе Тань Сюсяна, городские власти намерены ускорить строительство нескольких веток метро. Три новые ветки, включая одну, соединяющую центр города с новым Международным аэропортом «Дасин», будут запущены в течение этого года, увеличив суммарную длину линий пекинской подземки на 62,5 км.

В результате общая длина линий метро Пекина, находящихся в процессе строительства, составит 339,1 км. Власти Пекина принимают целый ряд мер для разрядки транспортной напряженности в городе. По данным на конце 2018 года, в столице уже действовало 22 линии метро длиной 638 км. Длина пригородных железных дорог достигла 241,1 км.