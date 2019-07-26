До конца года Пекин введет в эксплуатацию 62,5 км линий метро
Пекин, 26 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Власти Пекина в настоящее время готовят новую очередь проектов развития транспортной сети города на вторую половину 2019 года, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.
По словам главы Пекинской муниципальной комиссию по развитию и реформе Тань Сюсяна, городские власти намерены ускорить строительство нескольких веток метро. Три новые ветки, включая одну, соединяющую центр города с новым Международным аэропортом «Дасин», будут запущены в течение этого года, увеличив суммарную длину линий пекинской подземки на 62,5 км.
В результате общая длина линий метро Пекина, находящихся в процессе строительства, составит 339,1 км. Власти Пекина принимают целый ряд мер для разрядки транспортной напряженности в городе. По данным на конце 2018 года, в столице уже действовало 22 линии метро длиной 638 км. Длина пригородных железных дорог достигла 241,1 км.