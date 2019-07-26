Токио, 26 июля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota создаст новый кроссовер FT-4X на основе фирменного модульного шасси TNGA-C. Об этом 26 июля сообщается на сайте Tarantas.news.

Tarantas.news Toyota FT-4X

Ожидается, что новое авто будет унифицировано с моделями C-HR, Prius и Corolla.

Данных о моторной гамме кроссовера пока нет. Однако можно предположить, что у авто будут такие же движки, как и у кроссовера C-HR. Основным агрегатом может стать 114-сильный турбированный двигатель объёмом 1,2 л. Остальные модификации смогут получить «атмосферники» мощностью 141 л. с. с рабочим объёмом 1,8 л. Возможно, что в гамме моторов будет и 2,0-литровый агрегат мощностью 158 л. с.

Автопроизводители могут разнообразить FT-4X гибридной версией. Агрегат авто может базироваться на 1,8-литровой установке, которая будет работать с электромотором.

Сообщается, что производство нового кроссовера начнётся в 2021 году.

Напомним, премьера концепта Toyota FT-4X состоялась в 2017 году на автомобильной выставке в Нью-Йорке.

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