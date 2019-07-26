Ольхонский район, Иркутская область, 26 июля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Поистине «чудеса выживаемости» демонстрируют собственники туристической базы «Байкалов острог», расположенной в самом сердце Байкала, прямо на берегу Священного моря (остров Ольхон). Несмотря на серьёзные нарушения и принятое судом решение о сносе этого туристического объекта, база продолжает функционировать. Информация об этом размещена на сайтеБайкальской природоохранной прокуратуры под кричащим заголовком «Осторожно. Проживание в гостиничном комплексе «Байкалов острог» незаконно, угрожает жизни и здоровью граждан, а также уникальной экосистеме озера Байкал».

Цитата с сайта Байкальской природоохранной прокуратуры Несмотря на судебное решение о сносе построек гостиничного комплекса, «Байкалов Острог» продолжает работать

В официальном сообщении надзорного ведомства, в частности сказано:

«Прокуратурой выявляются факты реализации гостиничных услуг туристического комплекса «Байкалов острог» через посредничество иных коммерческих организаций».

Как уже сообщало ИА REGNUM, эта база оказалась под угрозой закрытия ещё в 2016 году, но упорно продолжала функционировать, несмотря на то, что Байкальской природоохранной прокуратурой были представлены убедительные доказательства многочисленных нарушений. В частности, было установлено, что объект возведен без получения разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, в отсутствие государственной экспертизы проектной документации, заключения государственной экологической экспертизы.

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30 июля 2018 года Ольхонский районный суд запретил эксплуатировать его здания и сооружения турбазы, однако действия приставов-исполнителей по принудительному исполнению судебного акта фактически приостановлены. Дело в том, что до вынесения судебного решения собственники успели сдать гостиничные номера.

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В марте 2019 года судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда оставила без изменения решение Ольхонского районного суда от 4 октября 2018 года об обязании снести этот самовольно возведенный гостиничный комплекс.

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