Ярославль, 26 июля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Заместителем главы городского округа Солнечногорск Московской области назначена известная ярославская предпринимательница Татьяна Лещева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Татьяны Лещевой в Facebook Татьяна Лещева

Лещева сменила на этом посту Алексея Аксютенко, в прошлом заместителя мэра Ярославля. Аксютенко покинул город и перебрался в Солнечногорск после назначения главой округа экс-мэра Ярославля Владимира Слепцова.

Алексей Аксютенко свой уход из администрации Солнечногорска объяснил тем, что выполнил стоявшие перед ним задачи, связанные с объединением округа и района и выборами в местный совет. Телеграм-каналы связывают его уход со скандалом с отравлением участников форума в Солнечногорске. Сам Аксютенко эти обвинения опровергает на своей странице в Facebook.

Татьяна Лещева известна в Ярославле своей работой в сфере туристической индустрии. Ранее она являлась учредителем и директором нескольких туристических фирм. В частности, она специализировалась на организации международных визитов официальных делегаций. Сейчас Лещева покинула все посты в бизнесе.

Кроме того, Татьяна Лещева возглавляла ООО «ГИЛСИ», которое планировало инвестиционный проект в Петропавловском парке, против которого активно выступали градозащитники. В итоге договор аренды парка был расторгнут.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM сама Татьяна Лещева, заместителем главы городского округа Солнечногорск она назначена 25 июля. Ранее на работу в Солнечногорск отправились еще несколько ярославских чиновников, ранее работавших со Слепцовым.