В РФ могут ввести продуктовые карточки – экономист
Москва, 26 июля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин должен ответить, каков план развития экономики РФ. Об этом 26 июля заявила экономист Елена Ведута в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя его слова о том, что государство «подставит плечо» людям, которые набрали кредитов и оказались в трудной жизненной ситуации.
Подытоживая сказанное, Ведута заметила, что если экономика РФ не будет развиваться, то проблема закредитованности приведёт к тому, что в стране просто появятся продуктовые карточки «и всё закончится грустно».
Напомним, как сообщалось ранее, Максим Орешкин в интервью «Эхо Москвы», рассуждая о растущей закредитованности населения РФ, заметил, что должны быть механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. По словам министра, об этих механизмах нужно думать сейчас, нужно готовиться сейчас, а не тогда, когда эта проблема станет яркой и будет сильно бить по людям.