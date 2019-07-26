Астана, 26 июля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву информацию о социально-экономическом развитии столицы, сообщили 26 июля в пресс-службе главы государства.

lya Varlamov Стройка. Нур-Султан

Токаев, в свою очередь, поручил градоначальнику нарастить темпы строительства городских объектов, доступного жилья, активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из проблемных объектов Нур-Султана остаётся линия легкорельсового транспорта (LRT). Проблема реализации этого проекта привлекла внимание главы государства, который поручил разобраться с целесообразностью линии.

23 июля заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек заявил, что администрация Нур-Султана намерена продолжить строительство LRT-линии.

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