Рязань, 26 июля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В Рязанской области с начала 2019 года процедуру экстракорпорального оплодотворения прошли 369 семей. Всего в этом году запланировано провести не менее 665 циклов ЭКО, сообщили 26 июля в министерстве здравоохранения Рязанской области.

(сс) nikosapelaths Ребенок

На учёте в медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву, сейчас состоит 108 беременных женщин, которые воспользовались современной медицинской технологией. Услугу ЭКО в Рязанской области можно получить за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования. В рамках национального проекта «Демография» к концу 2024 года в регионе предполагают провести 4 290 вспомогательных репродуктивных технологий для бесплодных пар.

В 2018 году медицинскую помощь оказали 560 рязанским семьям. В 2019 году в области уже родилось 130 детей, зачатых с помощью ЭКО. При этом родов было только 117 — у семейных пар зачастую рождаются двойни и даже тройни.