Калуга, 26 июля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Об отмене с 1 августа 2019 года регулярных рейсов в Турцию из международного аэропорта «Калуга» пишут в группе «Калуга и калужане» одной из социальной сетей 26 июля.

Klf.aero Международный аэропорт «Калуга» имени К.Э. Циолковского.

Эту информацию подтверждают менеджеры туристических фирм, которые в настоящее время созваниваются с клиентами, приобрётшими путёвки на август 2019 года. Между тем, представители калужского аэропорта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM не подтвердили, но и не опровергли информацию об отмене рейсов в Турцию.

Первый международный рейс из калужского аэропорта в Турцию был совершён авиакомпанией AZUR air 29 апреля 2018 года.