Астана, 26 июля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин ознакомился с работой мобильного центра занятости «Атамекен» и учебного класса для начинающих предпринимателей, сообщили 26 июля в пресс-службе премьер-министра республики.

Primeminister.kz Аскар Мамин

В Нур-Султане Мамин встретился с молодыми специалистами, желающими открыть собственное дело. Во время посещения глава правительства отметил, что разработан пакет срочных мер по повышению благосостояния населения.

Кроме того, премьер-министр лично провел бизнес-тренинг в учебном классе по основам предпринимательства. Отмечается, что после завершения обучения безработная молодежь может претендовать на грант в 500 тыс. тенге ($1298).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил, что в рамках программы трудоустройства граждан безработицу в республике планируется снизить с 4,8% до 4,5%.

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