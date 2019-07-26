Тайбэй, 26 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в уезде Илань на востоке Тайваня, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Петр Басин. Землетрясение в Рокка ди Папа близ Рима. 1830

Землетрясение случилось в 14:39 по местному времени 26 июля, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр находился на глубине 60 км по координатам 24,77 градусов северной широты и 121,8 градусов восточной долготы, говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля на юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 4,9. Было нарушено движение поездов.