Цены на нефть «заняли выжидательную позицию»
Москва, 26 июля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Как можно было ожидать, цены на товарно-сырьевом рынке спокойны, и в целом всё сейчас сконцентрировано не только на решении Европейского Центрального банка о неизменности крайне низкой ставки стоимости денежных средств для европейской экономики, а скорее даже на предстоящем заседании ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.
Аналитик отмечает, что напряжённость из Ормузского пролива и Персидского залива перекинулась на недавние стрельбы правительства КНДР своими баллистическими ракетами, намекая всему мировому сообществу о несбыточности спокойствия в Юго-Восточной Азии, и снова все говорят о том, что это ставит под очень большое сомнение дальнейшие переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
«Данные о запасах нефти на восточном побережье говорят скорее в сторону роста, и цены фьючерсов на поставки сырой нефти пока, нырнув вниз, склонны к возврату к прежним уровням торговли», — подчёркивает Блинов.
По его словам, сегодня можно наблюдать устойчивое желание игроков товарно-сырьевого рынка «занимать выжидательную позицию, ведь большинство вопросов так и находятся вдали от всего логического решения».
«Цены на нефть марки Brent на сегодня консолидируются у уровня 61—63,5 USD за баррель, возможно, при очередном обострении будет ещё один скачок к отметкам около 67—70 USD за баррель, — прогнозирует эксперт. — Нефть североамериканского сорта WTI тоже, отойдя от отметки 59,95—61,16 USD за баррель, так и не обвалилась до уровня 50,05—51,15 USD за баррель, торгуясь у значения 56,65 USD за баррель на сегодня».
По мнению руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», сегодня не наблюдается значимых причин для изменения рыночного равновесия, пока всё равномерно, если, конечно, в выходные в Иране или Персидском заливе и Ормузском проливе не произойдут шоковые события и не взметнут уровень цен на отметки выше 70 и 62 для двух сортов чёрного золота соответственно.