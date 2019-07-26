Москва, 26 июля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Как можно было ожидать, цены на товарно-сырьевом рынке спокойны, и в целом всё сейчас сконцентрировано не только на решении Европейского Центрального банка о неизменности крайне низкой ставки стоимости денежных средств для европейской экономики, а скорее даже на предстоящем заседании ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Аналитик отмечает, что напряжённость из Ормузского пролива и Персидского залива перекинулась на недавние стрельбы правительства КНДР своими баллистическими ракетами, намекая всему мировому сообществу о несбыточности спокойствия в Юго-Восточной Азии, и снова все говорят о том, что это ставит под очень большое сомнение дальнейшие переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

«Данные о запасах нефти на восточном побережье говорят скорее в сторону роста, и цены фьючерсов на поставки сырой нефти пока, нырнув вниз, склонны к возврату к прежним уровням торговли», — подчёркивает Блинов.

По его словам, сегодня можно наблюдать устойчивое желание игроков товарно-сырьевого рынка «занимать выжидательную позицию, ведь большинство вопросов так и находятся вдали от всего логического решения».

«Цены на нефть марки Brent на сегодня консолидируются у уровня 61—63,5 USD за баррель, возможно, при очередном обострении будет ещё один скачок к отметкам около 67—70 USD за баррель, — прогнозирует эксперт. — Нефть североамериканского сорта WTI тоже, отойдя от отметки 59,95—61,16 USD за баррель, так и не обвалилась до уровня 50,05—51,15 USD за баррель, торгуясь у значения 56,65 USD за баррель на сегодня».

По мнению руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», сегодня не наблюдается значимых причин для изменения рыночного равновесия, пока всё равномерно, если, конечно, в выходные в Иране или Персидском заливе и Ормузском проливе не произойдут шоковые события и не взметнут уровень цен на отметки выше 70 и 62 для двух сортов чёрного золота соответственно.