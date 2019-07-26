Бишкек, 26 июля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. «На границу в Баткенскую область направлены дополнительные силы органов внутренних дел и пограничной службы. Теперь патрульная работа по контролю за ситуацией на границе будет вестись постоянно. Граница будет полностью под нашим контролем», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с жителями сёл на границе с Таджикистаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Глава государства подчеркнул, что ситуация на границе в Баткенской области находится под его личным контролем.

«Ваша безопасность и интересы нашего государства будут на переднем плане. В данное время мы активно работаем над другими мерами по решению всех вопросов, касающихся границы. Я, руководители правительства — ведем постоянные переговоры с руководством Таджикистана. Принято решение начать строительство в ближайшее время социальных и инфраструктурных объектов», — добавил он.

Также Жээнбеков отметил, что в скором времени будет полностью восстановлен разрушенный мост в селе Аксай, начнется строительство новой насосной станции для обеспечения чистой водой, а также будут приняты меры по обеспечению поливной водой приграничных территорий.

«Социальные вопросы будут решены. Самое главное — призываю всех вас не идти на поводу провокаторов. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов работайте сообща. Мы должны стремиться к сохранению и укреплению хороших отношений с соседней страной. Какие бы то ни были конфликты — они принесут лишь вред. Будем терпеливыми и сдержанными. Мы решим все вопросы, нужно лишь время», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля 2019 года на границе Киргизии с Таджикистаном произошел конфликт, переросший в перестрелку. По версии киргизской стороны, он начался с того, что на участке автотрассы Аксай — Ворух жители таджикского села попытались установить флагшток.

Живущие в приграничном селе граждане Киргизии воспрепятствовали этому. В итоге началась массовая драка, участие в которой приняли около 40 киргизстанцев и порядка 50 таджикистанцев. Сначала они забросали друг друга камнями, а затем кто-то из участников конфликта начал стрелять — предположительно, из охотничьего ружья.

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