Сеул, 26 июля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics «дышит в затылок» китайской компании Xiaomi на индийском рынке смартфонов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитической компании Strategy Analytics.

(сс) Stefano Ravalli Индианки со смартфоном

По данным экспертов, во втором квартале 2019 года китайская компания Xiaomi отгрузила на рынок Индии 10,2 млн смартфонов, заполучив первое место на рынке смартфонов с долей 28,7%.

Известно, что за аналогичный период южнокорейская компания поставила на индийский рынок 9,4 млн смартфонов, благодаря чему заполучила второе место на рынке с долей 26,3%.

«В 2018 году компания Samsung Electronics реструктурировала свой бизнес. Кроме того, компании удалось увеличить долю на рынке смартфонов Индии благодаря стратегии India First. Если компания продолжит в том же духе, у нее есть все шансы вырваться на первое место во второй половине текущего года», — сообщили специалисты.

Известно, что в 2019 году Samsung Electronics реорганизовала свою линейку бюджетных смартфонов, а также анонсировала телефоны Galaxy M10, M20 и M30 для индийского рынка.