Барнаул, 26 июля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Алтайские поисковые отряды «Поиск» и «Русич» подвели итоги участия в межрегиональной экспедиции «Западный фронт-5». Как сообщила сегодня, 26 июля, корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, поисковая экспедиция проходила с 1 по 14 июля 2019 года в районе Зайцевой горы в Калужской области и объединила более 300 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России.

Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой Захоронение останков советских воинов на воинском захоронении 269,8 «Подрыв»

Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой Поиски останков советских воинов близ высоты 269,8 Зайцева гора

Участники экспедиции исследовали несколько участков близ высоты 269,8 Зайцева гора, где в 1942—1943 годах вели оборонительные бои части 50-й армии Брянского фронта. Советские войска пытались овладеть этой высотой до марта 1943 года. В жесточайших боях полегло более 100 тысяч солдат Красной армии.

246 советских солдат. Имена четырех поднятых поисковиками бойцов РККА удалось установить, два медальона и красноармейская книжка находятся на экспертизе. В том числе отрядом «Поиск» были подняты останки 12 красноармейцев, отрядом «Русич» — девять останков солдат Красной армии». Оксана Какаева «Работа поисковиков проходила в тяжёлых условиях. Останки извлекали из-под корней деревьев, из воды и торфяной жижи. Всего силами межрегиональной экспедиции было поднято. Имена четырех поднятых поисковиками бойцов РККА удалось установить, два медальона и красноармейская книжка находятся на экспертизе. В том числе отрядом «Поиск» были подняты останки 12 красноармейцев, отрядом «Русич» — девять останков солдат Красной армии».

Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой Одна из находок близ высоты 269,8 Зайцева гора

13 июля 2019 года все защитники Родины были торжественно захоронены на воинском захоронении 269,8 «Подрыв».

»Для меня была большая честь руководить захоронением, и я благодарен руководству поисковой экспедиции, что они уже 4-й год подряд доверяют мне такую почётную миссию. Это очень ответственно и достойно проводить в последний путь наших защитников Родины. Сложно выразить все те чувства, которые овладевают тобой в этот момент», — отметил руководитель поискового отряда «Русич» Вячеслав Овсиенко.

Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой Прощание с советскими воинами, погибшими близ высоты 269,8 Зайцева горы

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года участникам межрегиональной экспедиции «Западный фронт — 5», куда вошли алтайские поисковые отряды «Поиск» и «Русич», возле деревни Цветовка Барятинского района Калужской области удалось поднять останки 73 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. Причём вместе с останками одного советского солдата была обнаружена именная ложка с надписью «Комков».

Участие алтайских поисковых было организовано при содействии управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с привлечением средств ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая».

Фото из личного архива В. Овсиенко и Е. Булычевой Поисковики на воинском захоронении 269,8 «Подрыв»

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