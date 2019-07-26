Ярославль, 26 июля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области потребовала приостановить работу колеса обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Колесо обозрения в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 июля из-за аварии колесо остановилось, пассажиров пришлось эвакуировать. Руководство аттракциона объяснило ЧП плохой погодой. Якобы из-за сильного ветра сработала автоматика, что привело к остановке колеса. Но в инспекции адмтехнадзора говорят о других причинах.

«Установлено, что должностными лицами допущены грубые нарушения требований безопасной эксплуатации объекта, — сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. — Руководству ООО «Триколор К», ответственному за этот процесс, вручено предостережение с требованием о приостановке использования аттракциона до выявления и устранения причин аварии».

В инспекции говорят, что при посадке пассажиров в кабинки не соблюдался порядок, установленный эксплуатационными документами. Также обнаружены нарушения в управлении аттракционом, его техническом обслуживании. Кроме того, не разработана инструкция, подробно описывающая процедуру безопасной и быстрой эвакуации пассажиров, а такой документ должен быть размещен в каждой кабинке.

Инспекция возбудила дела об административном правонарушении в отношении администратора аттракциона и операторов. Их рассмотрение назначено на 9 августа.