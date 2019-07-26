Москва, 26 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Микрофинансовые организации не будут инвестировать в реальную экономику РФ, так как привыкли к принципиально иной рентабельности, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о высоких прибылях МФО за первый квартал 2019 года.

Anton Nosik Михаил Делягин

«Такое ростовщичество очень плохо для экономики, — сказал Делягин, отметив, что от МФО не стоит ждать вложений в реальный сектор экономики. — Если вы привыкли выдавать кредиты под 500% годовых, то разве вас устроит рентабельность в 10%? Поэтому эти деньги, скорее всего, не будут направляться в производство. Они пойдут либо на разного рода спекуляции в РФ, либо их выведут из страны. Вложения в реальную экономику представляются ростовщикам нерациональной политикой, потому что в реальной экономике совсем другие нормативы рентабельности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила против запрета в РФ деятельности МФО, так как, по мнению главы Банка России, если закрыть в РФ рынок микрофинансовых организаций (МФО), то граждане будут занимать средства у нелегальных игроков рынка.