Калуга, 26 июля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Аннулировать счёт в размере 705 тыс. рублей, выставленный филиалом «Калугаэнерго» за потребление электроэнергии в течение трёх месяцев без договора помогли калужского предпринимателю активисты ОНФ. В платёжке, присланной энергетиками, значилось 153,36 МВт/ч — почти столько потребляют двадцать 100-квартирных домов в течение месяца. Об этом сообщил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Алексей Зеленев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В июне 2019 года представитель сетевой организации оформил в отношении предпринимателя акт о потреблении электричества на бездоговорной основе, проигнорировав факт наличия у калужанина пакета необходимых документов, включая договор с энергетиками. Затем предприниматель получил от сетевой компании счёт на сумму 705 тыс. рублей. Дальнейшие попытки калужанина разобраться в необоснованных действиях «Калугаэнерго» успехом не увенчались, и он обратился за помощью в ОНФ.

«Приписанный энергетиками предпринимателю использованный объем 153,36 МВт/ч явно завышен. Ведь реально предприниматель потребил электроэнергию на сумму около 25 тысяч рублей. В итоге действий, направленных на защиту гражданина, энергетики приняли решение об отмене этого счета, тем самым признав свою ошибку», — сказал Алексей Зеленев.

Активисты Народного фронта также направили обращение в прокуратуру Калуги с просьбой проверить законность непомерно огромного счёта филиала «Калугаэнерго», предъявленного предпринимателю.