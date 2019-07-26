Анкара, 26 июля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена покончить с терроризмом к востоку от реки Евфрат независимо от результатов переговоров с США. Об этом 26 июля глава государства сообщил Anadolu Ajansi.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Таким образом, Эрдоган объяснил действия турецких военных на территориях соседних государств.

По его словам, операция «Коготь», направленная против повстанцев Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вторжение на территорию Сирии обусловлены угрозой для государства, а убийство турецкого дипломата в Эрбиле — это подтверждает.

Напомним, вооруженные силы Турции ведут активную борьбу с курдскими повстанцами, как внутри страны, так и на территории соседних государств. Курды, сражающиеся за право обладания собственной автономией, по мнению Анкары, представляют угрозу территориальной целостности страны.