Астрахань, 26 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Администрация города Астрахани не выступала заказчиком работ по сносу частного дома № 131 на улице Трофимова. Об этом сообщил портал «Пункт А» со ссылкой на управление по капитальному строительству администрации МО «Город Астрахань».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос

Ранее владелец дома обвинил мэрию в том, что здание снесли «по ошибке»: согласно документам, сносу подлежал соседний дом, но вместо одного строения снесли сразу два. Дом № 131 был признан непригодным для проживания, а в новогодние праздники 2019 года сгорел почти полностью — остались лишь стены и фундамент. Владелец дома заявил, что собирался восстановить его, однако теперь освобождённый участок выдан под многоэтажную застройку.

Владелец собирался через суд потребовать у властей компенсации — однако в мэрии заявили, что к сносу отношения не имеют. Однако теперь владелец участка намерен через суд возвращать себе землю, выделенную под строительство.