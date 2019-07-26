Барнаул, 26 июля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Теперь уже бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту города Барнаула подозревают в растрате. Подробности уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения») сообщает сегодня, 26 июля, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Цитата из видео оперативного задержания УФСБ по Алтайскому краю Задержание председателя комитета по физической культуре и спорту города Барнаула

По версии следствия, противоправные действия чиновник барнаульской мэрии совершал с января по май 2019 года. В этот период, используя свое служебное положение, он изготовил и подписал фиктивные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость услуг, оказанных городскому спорткомитету одним из коммерческих предприятий. Речь идёт как о проведении спортивно-массовых мероприятий, так и об использованной для этого продукции.

«Навар», который после таких махинаций должен был получить чиновник, составлял порядка 216 тысяч рублей. Однако после получения части суммы, он был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.