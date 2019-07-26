МФО наживаются на обнищании граждан РФ – Михаил Делягин
Москва, 26 июля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. То, что в РФ снижается средний размер микрозайма, говорит о продолжающемся падении уровня жизни граждан России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что средний размер микрозайма в РФ снизился с 10,8 тысячи рублей до 10,3 тысячи. При этом чистая прибыль МФО по итогам первого квартала 2019 года выросла в четыре раза и составила 4,1 млрд рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центрального банка РФ, совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого квартала 2019 года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период собственный капитал МФО увеличился на 30,2%.