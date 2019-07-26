Чебоксары, 26 июля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Вслед за регионами Поволжья и Сибири, где пчеловоды жалуются на массовую гибель пчелосемей, о море пчёл сообщили и в Чувашии. На начало июля на пасеках в зависимости от их местоположения пчеловодами фиксировалась гибель до 20% пчелосемей, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе Чувашии.

Cap.ru Пчелосемьи в Цивильском районе

Ранее замминистра сельского хозяйства Денис Паспеков встретился с пчеловодами в Цивильском районе: по их словам, фермеры проводят обработку посевов медоносов в период их цветения, не предупреждают заблаговременно селян и пчеловодов, что приводит к гибели пчел.

«По данным муниципалитетов, на начало июля в разных пчелосемьях на пасеках в зависимости от их местоположения, пчеловодами фиксировалась гибель до 20%. При этом фактов приглашения специалистов госветслужб районов для фиксирования фактов гибели и отбора проб на анализ нет. В связи с этими фактами гибели в настоящее время риски сокращения урожайности сельскохозяйственных культур отсутствуют», — уверены чиновники аграрного ведомства, отмечая, что пчёлы гибнут «преимущественно на незарегистрированных пасеках, которые бесконтрольно размещаются на угодьях, и не соблюдают установленные требования по использованию пестицидов».

Cap.ru На пасеке в Цивильском районе

При этом министерство «фиксирует урон пчеловодству как подотрасли животноводства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году массовая гибель пчёл зафиксирована в ряде федеральных округов: в Поволжье — в Татарии, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Марий Эл, Удмуртии и Мордовии, в Центральной России — в 12 районах Курской области, в Сибири — в Алтайском крае и Тюменской области. Мор пчёл связывают с обработкой рапсовых полей ядохимикатами, посевы этой культуры значительно увеличены в текущем году. В ряде регионов версия пасечников подтвердилась лабораторными исследованиями.

В регионах принимают различные меры поддержки. В Удмуртии, к примеру, предлагают дополнить закон о пчеловодстве статьей, предусматривающей охрану пчел при проведении лесо‑ и сельскохозяйственных работ, которые в том числе касаются применения агрохимикатов. В Ульяновской и Курской областях пчеловодам выплачивают компенсации.