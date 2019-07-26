Пчеловодству Чувашии «нанесён урон» — минсельхоз
Чебоксары, 26 июля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Вслед за регионами Поволжья и Сибири, где пчеловоды жалуются на массовую гибель пчелосемей, о море пчёл сообщили и в Чувашии. На начало июля на пасеках в зависимости от их местоположения пчеловодами фиксировалась гибель до 20% пчелосемей, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе Чувашии.
Ранее замминистра сельского хозяйства Денис Паспеков встретился с пчеловодами в Цивильском районе: по их словам, фермеры проводят обработку посевов медоносов в период их цветения, не предупреждают заблаговременно селян и пчеловодов, что приводит к гибели пчел.
При этом министерство «фиксирует урон пчеловодству как подотрасли животноводства».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году массовая гибель пчёл зафиксирована в ряде федеральных округов: в Поволжье — в Татарии, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Марий Эл, Удмуртии и Мордовии, в Центральной России — в 12 районах Курской области, в Сибири — в Алтайском крае и Тюменской области. Мор пчёл связывают с обработкой рапсовых полей ядохимикатами, посевы этой культуры значительно увеличены в текущем году. В ряде регионов версия пасечников подтвердилась лабораторными исследованиями.
В регионах принимают различные меры поддержки. В Удмуртии, к примеру, предлагают дополнить закон о пчеловодстве статьей, предусматривающей охрану пчел при проведении лесо‑ и сельскохозяйственных работ, которые в том числе касаются применения агрохимикатов. В Ульяновской и Курской областях пчеловодам выплачивают компенсации.