Киев, 26 июля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В первую очередь Верховная рада должна сформировать правительство, а потом заняться реформой парламента, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность, запретить «кнопкодавство», изменить регламент Рады. Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Александр Солонтай.

Rada.gov.ua Верховная Рада

«Сразу они должны сделать внешние действия — утвердить Кабинет министров и отпустить людей работать над бюджетом и программами внутренних реформ», — сказал Солонтай.

Он сообщил, что отмена депутатской неприкосновенности, ужесточение трудовой дисциплины и запрет «кнопкодавства» повысят эффективность работы парламента.

«Лучше преодолеть и неприкосновенность, и «кнопкодавство», и проблему регламента, и проблему посещаемости, о которой также говорил лидер «Слуги народа» на прошлой неделе… Тогда действительно произойдет улучшение. Новые люди, новая система, новые правила приведут к переменам… Идея: а давайте сделаем посещение работы обязанностью, а не правом, также начинает приобретать реальное воплощение, как и идея личностного голосования», — рассказал Солонтай.

Эксперт также предложил обязать депутатов Верховной рады декларировать не только свои доходы, но и разовые расходы от $20 или $40.

«Наиболее ключевой пункт, который не звучит — это декларирование затрат… Депутаты бывшего парламента не захотели внедрить эту часть, потому что понимали, что сразу спалятся все как коррупционеры, как только эта система заработала. Нужно, чтобы эта система была. Нужно чтоб любая трата выше 500 или 1000 грн тобой или в твою пользу декларировалась. Таким образом мы бы видели, как реально живут, что реально тратят депутаты. Вот тогда можно было бы ломать хребет коррупции», — пояснил Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил о необходимости снятия депутатской неприкосновенности, борьбы с «кнопкодавством».

"Мы уверены, что за это «кнопкодавство» можно вводить уголовную ответственность. Потому что есть четкая норма закона, где написано, что это должно быть персональное голосование. Уголовная ответственность может быть как в рамках штрафных санкций, так и реальные сроки», — сказал Разумков.

Он также анонсировал ужесточение депутатской дисциплины. «Если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени. Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний — теряете мандат», — сказал Разумков.