Киев, 26 июля, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Украинская сторона выразила обеспокоенность освещением «зелёными лучами» ее пограничных судов с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море. Об этом 26 июля сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба так называемой операции объединенных сил в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

«С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета», — говорится в тексте сообщения.

Украинская сторона уверяет, что сеансы освещения длятся по несколько минут. Однако вреда здоровью экипажа они не приносят.

Напомним, 25 июля на российском танкере Neyma, который был задержан в порту Измаил на Украине, были проведены обыски.

Читайте также: Следователи СБУ провели обыски на задержанном российском танкере