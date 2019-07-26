Пермь, 26 июля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. В Пермском крае в ближайшие выходные (27−28 июля) начнется сильное и продолжительное похолодание. Оно может продлиться как минимум до 3 августа. В ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета сделали уточняющий прогноз погоды.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

Ожидается, что пик похолодания придется на 30 июля. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в начале следующей недели (с 28 июля) ниже нормы на 7−9 градусов по Цельсию. Таких холодов в конце июля не было с 2006 года.

На север региона помимо холодов придут и обильные дожди. Они, согласно прогнозу, начнутся в середине дня 27 июля и продолжатся в течение суток. В Чердынском и Красновишерском районах ожидается большое количество осадков — до 50 мм за сутки.

Напомним, ранее в ГИС-центре ПГНИУ уже прогнозировали вторжение арктического воздуха. Условием для похолодания называли развитие антициклона над Скандинавией и циклона над Карским морем.