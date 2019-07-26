Москва, 26 июля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В деловом центре «Москва-Сити» построили крупный автомобильный паркинг, сообщил 26 июля председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

Паркинг расположен в отдельном здании площадью 157,4 тыс. кв. метров, в котором пять этажей под землёй и 14 этажей наземных. Три верхних этажа предназначены под офисы, остальные — под парковочные места.

Всего новый комплекс может принять 3148 автомобилей.

«Мы уделяем особое внимание качеству работ на объектах в Сити», — отметил Антосенко.