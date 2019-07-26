Калуга, 26 июля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Калужской области в ночь на 26 июля 2019 года на 335-м километре автодороги М3 «Украина» водитель микровавтобуса наехал на стоявшую на обочине дороги фуру с полуприцепом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения калужского регионального управления ГИБДД УМВД России.

Фото пресс-службы ГИБДД УМВД России по Калужской области Ночное ДТП на автодороге М3 «Украина»

В результате происшествия пострадали пять человек — водитель и пассажиры микроавтобуса, которые с травмами доставлены в медицинские учреждения.

Предыдущей ночью, 25 июля, на 101-м километре трассы А130 «Москва — Малоярославец — Рославль» в Жуковском районе Калужской области столкнулись три грузовика: Scania, Mercedes и Hyundai. В массовом ДТП серьезно пострадал 43-летний водитель Hyundai, которого пришлось госпитализировать.