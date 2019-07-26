Ростов-на-Дону, 26 июля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Дождливым и прохладным выдастся день 26 июля в Ростовской области. Осадки прекратятся лишь на выходных. Жара вернётся на Дон 28 июля. Об этом информирует сервис «Яндекс.Погода».

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

Так, синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение трёх дней. Днём будет относительно прохладно — до +26 градусов. В ночные часы температура воздуха будет не выше +18 градусов. 28 июля на Дону установится жаркая погода. Без осадков. Днём столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что региональное управление МЧС России предупреждает жителей Донского края о надвигающихся ливнях и шквалистом ветре.