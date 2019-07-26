Ростов-на-Дону, 26 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Детям-сиротам из Обливского района Ростовской области муниципалитет выдал квартиры с плесенью, без газа. К домам, в которых предоставлено жильё указанной категории граждан, не проложена дорога. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жильё

«В Ростовской области почти ликвидирована очередность для детей-сирот. Вопрос с предоставлением жилья решается системно, льготники теперь практически не ждут квартир. Но отдельные муниципалитеты своим отношением к решению этой задачи попросту дискредитируют достигнутые областью результаты. На следующей неделе я обязательно заеду в Обливский район и лично проинспектирую выделенное ребятам жильё», — отреагировал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону очереди на жильё дожидаются 3 тыс. 749 детей-сирот, из них — 1 тыс. 880 граждан не достигли совершеннолетия и получат квадратные метры в последующие годы. В текущем году на обеспечением жильём сирот выделено свыше 1,2 млрд рублей. Контроль за предоставление жилья льготной категории граждан возложен на руководителей муниципалитетов.