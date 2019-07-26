Санкт-Петербург, 26 июля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Ранее судимый националист и бывший боец ММА Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан», обвинил депутата Государственной думы РФ, кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимира Бортко в предательстве коммунистических идеалов, связях с либеральной оппозицией и работе на власть. Соответствующее видеообращение Дацик разместил на своей странице «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Бортко на первомайской демонстрации

Поводом для возмущения Дацика стал состоявшийся 24 июля в Санкт-Петербурге митинг «За честные выборы», на котором, напомним, «Рыжему Тарзану» удалось прорваться на сцену. «Там выступал кандидат в губернаторы Бортко — якобы коммунист. Так вот, я его хочу спросить: господин Бортко, я в Вашем выступлении не услышал ничего коммунистического. Заметьте: Вы господин, а не товарищ. Вы такой же либерал, как и «Яблоко». Как Вы смеете называть себя коммунистом, предлагая со сцены объединяться со сторонниками гей-пропаганды и наркомании?», — описал произошедшее Дацик в своём видеообращении.

«Какой же Вы коммунист? Все люди просили заявить, что Вы снимаетесь, — хором кричали, а Вы проигнорировали. Видимо, продались власти, господин Бортко, и предали КПРФ. Вы такой же спойлер с манией величия, а не кандидат», — подытожил Вячеслав Дацик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на митинге 24 июля, когда Владимир Бортко поднялся на сцену, толпа принялась скандировать: «Снимайся!». Бортко, действительно, в ходе кампании предлагал другим кандидатам — Надежде Тихоновой от «Справедливой России» и Михаилу Амосову от «Гражданской платформы» — сняться с выборов и тем самым добиться их отмены.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября, в качестве кандидатов в них примут участие врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).