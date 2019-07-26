Иркутск, 26 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на синоптиков опубликовало сегодня, 26 июля, неутешительный погодный прогноз на предстоящие дни: 27−28 июля в регионе ожидается резкое повышение уровня воды на 100−200 сантиметров на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим.

Irkobl.ru Потоп в Иркутской области

Также сообщается, что 27 июля в западных, северо-западных, центральных и южных районах Приангарья, 28 июля в западных, северо-западных, центральных, южных и в верхнеленских районах, а 29 июля в южных районах области ожидаются сильные, очень сильные и продолжительные сильные дожди, грозы, град, порывы северо-западного ветра до 13−18 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось ровно месяц назад, 26 июня после продолжительных ливней. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов, пострадали порядка 38 тысяч человек. В связи с озвученным прогнозом учёные-экологи и общественники опасаются, что селевые потоки могут смыть в Байкал тонны так и не утилизированных ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (южный район), и это будет масштабная экологическая катастрофа.

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