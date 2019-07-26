Киев, 26 июля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) должна открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Такое решение вынес Шевченковский районный суд Киева, сообщают 26 июля «Украинские новости» со ссылкой на материалы судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

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Как оказалось, на бездеятельность сотрудников СБУ в суд поступила жалоба. Дело в том, что 11 июня заявитель, имя которого не указывается, обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 Уголовного кодекса страны — «Насильственный захват власти», при назначении судей Верховного суда. Также обвинения выдвинуты и в адрес членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, проводивших конкурсы на замещение вакантных должностей в составе ВС Украины.

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Уточняется, что жалоба была рассмотрена 18 июля и удовлетворена судом: СБУ предписано начать расследование возможного захвата власти бывшим украинским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало расследование факта захвата бывшим президентом страны Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов высшего совета правосудия. Поясняется, что Порошенко после поражения на выборах издал указ, назначив двух членов высшего органа системы правосудия, чем нарушил прямой судебный запрет и требования закона.

Ещё одно дело против экс-президента Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия о попытке захвата власти ГБР Украины возбудило в середине июня. Так, согласно поданному истцом заявлению, подозреваемые сфальсифицировали документы о формировании коалиции депутатских фракций в парламенте в 2016 году и незаконном назначении членов правительства Украины. В результате «был реализован преступный план, направленный на получение группой лиц власти и полномочий вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват власти».