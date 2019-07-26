Тулун, Иркутская область, 26 июля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Власти Иркутской области вынуждены идти на беспрецедентные меры, чтобы как можно скорее решить вопрос с жильём для пострадавших в результате мощнейшего паводка. Как следует из официального сообщения областного сайта, опубликованного сегодня, 26 июля, граждане, жилые помещения которых утрачены или признаны негодными для проживания, могут получить компенсацию для найма жилья в пределах территории Приангарья.

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Правительство Иркутской области «Компенсация является социальной выплатой и предоставляется за период проживания гражданина по договору найма с 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года. Размер компенсации определяется исходя из фактически произведенных расходов по найму в соответствии с договором и документами, подтверждающими внесение платы за указанное жилое помещение, но не более 12 000 рублей в месяц».

Напомним, наводнение в Приангарье началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Более 500 домов признаны утраченными. Ранее иркутской губернатор Сергей Левченко сообщал, что на проведение капитального ремонта поврежденного жилого помещения социальные выплаты предоставляются, исходя из площади жилого помещения, помноженной на стоимость капитального ремонта 1 кв. метра, но не более 6000 рублей за 1 кв. метр (эта цифра сформирована из расчета наличия местных строителей). Вместе с тем иркутские власти опасаются, что на такой большой объем предстоящих работ за короткий срок местных строителей может не хватить. Очевидно, что потребуется организовать их приезд из других регионов, что повлечет дополнительные расходы.

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