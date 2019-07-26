Пермь, 26 июля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском крае в первом полугодии 2019 года население пожертвовало 13 тыс. литров крови. Главврач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова констатировала ежегодный рост количества доноров в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

(сс) LuAnn Hunt Донор

«Донорская кровь и её компоненты помогают ежегодно спасать миллионы жизней. Автомобильные аварии, несчастные случаи, кровотечения, связанные с беременностью и родами, — эти и многие другие ситуации требуют переливания крови в течение первых 24 часов лечения. И наличие достаточного запаса донорской крови является одним из решающих факторов сохранения жизни и здоровья», — сказала Самовольникова.

Добавим, 25 июля в посёлке Павловском Очёрского района продолжается акция «День донора на выезде». За день собрано около 45 литров крови.