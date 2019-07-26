Москва, 26 июля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, включающий луки и арбалеты в перечень охотничьего оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Закон принимался для развития охотничьего туризма.

Стрельба из лука

Охотничьим оружием будет считаться лук, не имеющий механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс либо имеющий механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет более 43 кгс.

Приобретать стрелковое оружие можно будет без лицензии (до пяти единиц), по охотничьему билету и разрешению на хранение.

Потребуется регистрация такого оружия в Росгвардии. Носить их собой в целях самообороны запрещено.

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Член Совфеда Владимир Лебедев настаивал на создании мониторинговой группы по реализации закона, так как вызывает вопросы оборот нового вида оружия. Предложение сенаторы поддержали.