Москва, 26 июля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. В РФ появляется всё больше граждан, которым не хватает денег, чтобы дожить до зарплаты, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он рассказал 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого квартала 2019 года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 4,1 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Такой доход объясняется тем, что, во-первых у МФО зверский процент, ростовщический и совершенно запредельный, — рассказал Хазин. — Во-вторых, люди берут до зарплаты. И, видимо, количество людей, у которых не хватает денег, чтобы дожить до конца месяца, становится всё больше и больше. Соответственно происходит всё больше и больше выплат. На самом деле это свидетельство очень глубокого нездоровья российского общества, российской экономики. Я думаю, что именно об этом говорил Орешкин, что мы 2021−2022 годы с такими долгами не переживём. Сегодня семьи уже не могут жить на заработную плату родителей. Получается, что кормить детей родители не могут. Это очень опасная ситуация, которая крайне негативно сказывается на демографии».

Кроме того, Хазин подчеркнул, что МФО не занимаются инвестициями, а свою колоссальную прибыль их владельцы пускают либо на личное потребление, либо на дальнейшее кредитование. Иными словами, макроэкономический эффект оказывается очень негативным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2019 года собственный капитал МФО увеличился на 30,2%. На конец первого квартала 2019 года его размер составил 90 млрд рублей. Показатель рентабельности капитала МФО в целом по отрасли вырос вслед за увеличением прибыли составив 18,5%, хотя годом ранее он составлял всего 4,6%.