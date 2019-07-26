Курган, 26 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Курганской области в предстоящие выходные, 27 и 28 июля, установится жаркая погода с температурой воздуха до +28…+32 градусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

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Также синоптики прогнозируют грозы на территории Зауралья в эти выходные.

В администрации столицы Зауралья обсудили меры безопасности граждан на воде в эти жаркие дни. Организованы пешие и водные патрули по несанкционированным местам купания.