Салехард, 26 июля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа выделено дополнительно 60 млн рублей на борьбу с лесными пожарами. Решение принято на заседании окружной комиссии по ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

Акцент в тратах сделан на авиационные работы по охране лесов, приобретение пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря.

По данным ГУ МЧС по ЯНАО, ситуация с лесными пожарами на территории автономного округа стабилизировалась. Утром 26 июля 2019 года действовало четыре очага природных пожаров на площади 7,8 гектаров.