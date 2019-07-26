Канберра, 26 июля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Вдохновившись примером сотрудников одной из бригад скорой помощи в австралийском штате Квинсленд, которые отвезли умирающую женщину на пляж по пути в больницу, чтобы она смогла в последний раз полюбоваться океаном, местные чиновники объявили о запуске программы Wish Queensland, благодаря которой неизлечимо больные люди смогут исполнить свои «последние желания». Об этом 26 июля передает Daily Mail.

Цитата из к/ф «Достучаться до небес». реж. Томас Ян. 1997. Германия Последнее желание

В конце 2017 года бригада скорой помощи в северном штате Квинсленд сделала крюк на пути в паллиативное отделение больницы в соответствии с пожеланиями умирающей пациентки, которая захотела в последний раз увидеть океан.

«С помощью программы скорой помощи Wish Queensland добровольцы с неполным медицинским образованием на приспособленных машинах скорой помощи с необходимым оборудованием будут перевозить людей, чтобы благополучно и безопасно выполнить последнее желание», — сказал министр здравоохранения Квинсленда Стивен Майлз.

При этом он добавил, что эта инициатива Австралии берет за основу аналогичную программу, осуществляемую в Нидерландах.