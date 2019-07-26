Сеул, 26 июля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. После введения санкций в отношении КНДР, экономика страны продолжает падать на протяжении двух лет подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По их словам, в 2018 году ВВП страны упал на 4,1%, что является самым большим спадом с 1997 года.

С 2011 года темпы экономического роста КНДР сохраняли положительную тенденцию, однако в 2015 году темпы роста экономики упали до — 1,1%, а в 2016 году снова восстановились до 3,9%.

Специалисты из Южной Кореи считают, что санкции оказали непосредственное влияние на спад промышленного производство в дополнение к плохим погодным условиям и неурожаю. Объем внешней торговли страны также сократился на 48,8%, до $2,84 млрд.

В 2018 году экспорт страны упал на 86,3%, до $240 млн, а импорт сократился на 31,2%, до $2,6 млрд.

Известно, что товарооборот между Севером и Югом составил $31,3 млн.

В 2018 году валовый национальный доход КНДР составил 35,9 трлн вон (~$30,31 млрд), что является 1,9% ВНД Южной Кореи. ВНД на душу населения составил 1 428 000 вон (~$1206), что является 3,9% от южнокорейского показателя.