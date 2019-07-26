Ярославль, 26 июля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля в этом году построит ливневую канализацию для отведения поверхностных стоков из парка «Нефтяник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Парк «Нефтяник» в Ярославле

Парк является памятником природы регионального значения. В нем расположен исторический Крестовский пруд. Между тем поверхностные стоки с окрестных улиц попадают в акваторию пруда, что негативно влияет на его экологию.

«На улице Павлова отсутствует централизованная ливневая канализация. На основании этого было принято решение о проектировании и постройке насосной канализационной станции для перекачки поверхностных сточных вод с улицы Павлова на Московский проспект в коллектор ливневой канализации. В августе запланировано начало работ. Окончание работ запланировано на октябрь, — сообщил директор муниципального казённого предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля Сергей Петров.

Средства на строительство «ливневки» выделило ПАО «Славнефть-ЯНОС». Ранее на деньги предприятия проводилось благоустройство самого парка.