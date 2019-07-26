Вена, 26 июля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц защитил действия сотрудника своей канцелярии, заподозренного в уничтожении улик, которые могли бросить тень на Австрийскую народную партию на фоне политического скандала, разразившегося в мае. Курц дал интервью по этой теме австрийскому телеканалу Servus TV.

Kremlin.ru Себастьян Курц

Сотрудник уничтожил пять жестких дисков принтеров, потому что они содержали чувствительные данные, заявил Курц. По его словам, это обычная практика в ходе передачи власти от одного правительства другому — передача от предыдущего канцлера Кристиана Керна была такой же.

«Мы председательствовали в Совете Европейского союза полгода. На этих принтерах, к примеру, распечатаны все протоколы председательства, некоторые из которых являются секретными», — сказал он.

Себастьян Курц отверг предположения о том, что данные могли быть уничтожены в связи с публикацией компромата на бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе:

«Это самая абсурдная вещь, которую я когда-либо слышал».

Бывший канцлер заявил, что узнал об этом только несколько дней назад во время своего визита в США, и заверил, что сам не причастен к уничтожению жестких дисков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае был опубликован видеокомпромат на Штрахе, в связи с чем тот подал в отставку. Следом парламент вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. В сентябре в Австрии пройдут внеочередные парламентские выборы. В опросах с уверенным отрывом лидирует Австрийская народная партия Курца, так что у него есть шанс вновь возглавить правительство.

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