Анталья, Турция, 26 июля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Уже в скором времени будет запущена онлайн-платформа для предпринимателей, которая будет способствовать улучшению торговых отношений между российскими и турецкими компаниями. Об этом сегодня, 26 июля, на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии, которое проходит в Анталье, сообщил председатель Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

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Как пояснил Паланкоев, слова которого приводит ТАСС, электронная площадка B&B будет использована для продвижения интересов российских компаний в Турции. Соглашение о создании такой платформы планируется подписать на сегодняшнем заседании межправительственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году товарооборот России с Турцией превысил 25,5 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 18,32% (или почти 4 млрд долларов). При этом Турция намерена довести товарооборот до 100 млрд долларов.