Мале, 26 июля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Международный туристический портал Big 7 Travel составил список 50 мест в мире, которые больше всего мечтают посетить путешественники. В этом списке Мальдивы заняли 6 место. На первой строчке этого списка за 2019 год находится Бали, Индонезия.

Отдых на Мальдивах

На сайте Big 7 Travel говорится, что места были выбраны путем анализа статистики в социальных сетях. Представители портала отметили возрастающее значение социальной сети Instagram в планировании предстоящих поездок. Сообщается, что 67% опрошенных людей посетили новое место, впервые увидев его в этой социальной сети.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», второе и третье место в этом рейтинге заняли Новый Орлеан, США и Графство Керри, Ирландия.

«Неудивительно, что страны с красивыми пейзажами и всемирно известными достопримечательностями вышли в лидеры этого списка. Причем лишь 22% туристических мест в нем подходят для пляжного отдыха», — сообщается на сайте Big 7 Travel.