Калуга, 26 июля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В магазинах федеральных сетей Калужской области с 17 по 24 июля зафиксировано увеличение цен на свинину — на 1,1%, сметану — на 1,2% и сыр — на 0,8%. Об этом 26 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

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В рамках заседания штаба заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков акцентировал внимание собравшихся на наличия стопперов «Покупай калужское», которыми на прилавках магазинов должна быть выделена продукция местных товаропроизводителей, а также на благоустройства территорий возле торговых объектов.

На рынке нефтепродуктов калужского региона в период с 17 по 25 июля уменьшились оптовые цены на бензин — в среднем на 0,8%. Розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает первое место по дизельному топливу (43,94 руб./л) и девятое место по бензину (43,94 руб./л).