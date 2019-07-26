Павловск, Воронежская область, 26 июля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Павловске Воронежской области собственник при проведении реконструкции фактически уничтожил памятник культурного наследия регионального значения, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА 26 июля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Фото предоставлено прокуратурой Воронежской области Дом с магазинами в Павловске

Об уничтожении исторического здания, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — «Дом с магазинами» на проспекте Революции в Павловске — сообщил в прокуратуру руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Выяснилось, что права на объект были переданы частному лицу — жителю Павловска, в декабре 2018 года им было получено задание на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. На проведение работ по сохранению здания разрешение выдало управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, на основании научно-проектной документации. Однако выяснилось, что при проведении собственно работ здание оказалось фактически разрушенным: уничтожена двускатная чердачная крыша, отсутствуют дверные и оконные заполнения второго этажа, заложены оконные проемы первого этажа. Наружные и внутренние стены также разрушены, балочные перекрытия объекта, коробовый свод подвала. Уничтожены оказались все элементы здания, имеющие историческую ценность, — сохранились лишь стены.

Фактически здание разрушено, уничтожены его имеющие историческую ценность основные части сооружения, за исключением части стен объекта.

На основании материалов прокурорской проверки 25 июля отделом МВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении объекта культурного наследия. Ход расследования под контроль взял прокурор района.

Отметим, что передача объектов культурного наследия в частную собственность частным лицам, якобы для реставрации и сохранения, в последнее время широко распространено в регионах РФ, хотя и имеет печальную практику. В числе самых громких примеров в Центральном Черноземье — уничтожение здания по адресу Гостиная, 1 в Орле: памятник архитектуры XIX века в течение десяти лет находился в частной собственности, но за это время его даже не законсервировали. В результате дом был снесен.