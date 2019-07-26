Анкара, 26 июля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором говорится: «Факт разрушения Израилем принадлежавших палестинцам домов в оккупированном им Восточном Иерусалиме является новым свидетельством того, что он действует как оккупант и агрессор». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении также указано: «Мы решительно осуждаем подобные шаги, являющиеся попытками изменить демографическую карту Иерусалима». По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, подобные противозаконные действия наносят ущерб мирному урегулированию с позиций существования двух государств, арабского и еврейского, а потому должны быть немедленно прекращены. МИД Турции заявил: «Мы призываем международное сообщество сохранить исторический и правовой статус Иерусалима и принять необходимые меры для защиты прав палестинского народа».