Анкара, 26 июля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Шаги, предпринимаемые нами в Восточном Средиземноморье и на севере Сирии, направлены на защиту законных прав и интересов нашего народа и турок-киприотов. Никакие угрозы санкций, открытых или замаскированных, не смогут заставить нас отказаться от своей правомерной позиции».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Турция отмечает сотую годовщину борьбы за независимость турецкого народа и 96-ую годовщину со дня подписания Лозаннского договора, на основании которого была создана Турецкая Республика.

Он отметил, что турецкий народ вступил в схватку с сильнейшими армиями мира и добился принятия документа, закрепляющего его независимость. Турецкий лидер продолжил, что Турция, как раньше, так и в настоящее время устраняет любые угрозы независимости и суверенитету, спокойствию и безопасности своих граждан.